Более 300 улиц Москвы избавили от проводов в рамках проекта "Чистое небо" за пять лет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 300 улиц в Москве "очистили" от воздушных проводов по программе "Чистое небо" за пять лет. Данные работы продолжаются, сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр города Сергей Собянин.

"Пять лет назад мы начали проект "Чистое небо". Делая ремонт улиц, стали прятать воздушные провода под землю - в кабельную канализацию. Теперь, поднимая глаза вверх, можно спокойно разглядывать столичную архитектуру, а не висящие пучками провода", - написал мэр.

Собянин уточнил, что на сегодняшний день в Москве избавили от проводов больше 300 улиц, например, Большую Лубянку, Варварку, Ильинку. По его словам, подобные работы продолжаются, и не только в центре столицы.