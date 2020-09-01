Декорации и флаги появятся на улицах Москвы в преддверии Дня города

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Праздничными плакатами, декоративными конструкциями и флагами украсят Москву в честь Дня города. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями. Центральными элементами украшения города станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных столичных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город. Так, флаги с символикой праздника украсят Большой Москворецкий, Новоарбатский, Крымский, Большой Устьинский, Бородинский и Большой Краснохолмский мосты", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что ключевым элементом концепции украшения станет слово "Москва" и цифра 873 - именно столько лет исполняется в этом году столице. Всего установят около 3 тыс. декоративных конструкций, праздничное оформление получат порядка 200 городских площадок. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце - их украсят цветочными арками.

По словам заммэра, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение отказаться от установки декораций с тактильным взаимодействием. Дополнительно для украшения Москвы ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных конструкций, позволяющий обеспечить украшение города.

"Архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в выходные дни в праздничном режиме. Кроме того, несколько улиц в центре города украсят световыми инсталляциями, а в Парке Горького установят светящиеся цветы и шары", - добавил Бирюков.

На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят праздничные плакаты. Также подготовлены поздравительные видеоролики, которые будут транслироваться 5 и 6 сентября на цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и нескольких зданий на Новом Арбате, в том числе домов-книжек.