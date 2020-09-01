Более 7,2 тыс. человек обеспечивают безопасность в Москве в День знаний

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 7,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечивают безопасность на мероприятиях ко Дню знаний в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что накануне под председательством мэра Сергея Собянина состоялось заседание антитеррористической комиссии города, где обсуждались вопросы безопасности при проведении Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дня города и единого дня голосования. "В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний, задействуется наряд правоохранителей численностью более 7,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Очные занятия 1 сентября начались во всех столичных учебных заведениях - 537 школах и 51 колледже. При подготовке к учебному году были проведены проверки состояния пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования, в государственных образовательных организациях выставлены круглосуточные посты охраны, учреждения оснащены металлодетекторами, кнопками экстренного вызова наряда полиции, камерами внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Также для объектов разработаны и утверждены паспорта безопасности.

Кроме того, сообщается, что во время празднования Дня города 5 и 6 сентября, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. "Основные праздничные события пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. В период празднования Дня города для обеспечения правопорядка и безопасности планируется задействовать около 4,5 тыс. человек ежедневно", - уточняется в сообщении.

В День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) в Москве планируется проведение памятных акций в местах совершения террористических актов: на улицах Гурьянова, Дубровке, станциях метро "Рижская", "Лубянка", "Парк культуры", "Автозаводская" и других. К этой дате также проведут подготовку необходимых мер безопасности. 13 сентября в столице состоятся дополнительные выборы в советы депутатов муниципальных округов "Бабушкинский" и "Марьино", а для жителей других субъектов РФ в помещениях цифровых избирательных участков во всех административных округах Москвы пройдут довыборы в Госдуму, выборы депутатов региональных законодательных органов и высших должностных лиц субъектов.

"Все объекты, в которых размещены избирательные участки, обеспечены физической охраной, оборудованы системами контроля и управления доступом, видеонаблюдения и охранной сигнализацией", - отмечается в сообщении.