Станцию московского метро "Улица Новаторов" оформят разноформатными оранжевыми панелями

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Будущую станцию "Улица Новаторов" Коммунарской линии Московского метрополитена оформят в матричной технике с использованием алюминиевых сотовых панелей из оранжевого цвета, в том числе разноформатные панели появятся на путевых стенах и потолке кассового вестибюля станции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Станция будет отделана разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, анодированными под нержавеющую сталь и оранжевый цвет. Два ряда колонн и пол облицуют светло-серым гранитом, цоколь выполнят из черного габбро-диабаза. Отделка кассового вестибюля подчинена основной архитектурной идее станции. В вестибюле на потолке разместят треугольные сотовые алюминиевые панели, кассовый блок облицуют оранжевым искусственным камнем", - говорится в сообщении.

Кроме этого, эстетика отапливаемых входных павильонов будет выражена прямыми линиями и чистыми геометрическими формами. Также станция будет полностью приспособлена для передвижения маломобильных групп населения.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов добавил, что станцию "Улица Новаторов" Коммунарской линии метро украсят декоративные кессоны на потолке, в которых спрячут светильники. По его словам, они создадут камерную и уютную атмосферу на станции.

"Путевые стены в верхней части будут поддерживать рисунок потолка, некоторые элементы будут расположены в глубине и выкрашены в оранжевый цвет. А нижнюю часть полностью облицуют перфорированными элементами высотой 1,2 м того же оттенка", - уточнил Кузнецов.

Дизайн станции спроектировал АО "Моспромпроект", заказчик - АО "Мосинжпроект".

О линии

Коммунарская линия, протяженность которой превысит 30 км, протянется от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". На линии разместят 16 станций метро, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом. Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Фактически Коммунарская линия будет дублером южных участков Калужско-Рижской и Сокольнической линий. Линию планируется построить к 2023 году.