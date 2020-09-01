Свыше 6 тыс. детей-сирот получили квартиры в Москве за 10 лет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Льготой на получение квартиры за 10 лет в Москве воспользовались свыше 6 тыс. детей-сирот. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Начиная с 2011 года в Москве жильем были обеспечены свыше 6 тыс. нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь подать заявление об обеспечении жильем детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, можно будет в любом центре госуслуг "Мои документы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ранее прием документов осуществляли органы опеки и попечительства. Передача этой функции в центры "Мои документы" сделает оказание услуги более простым и удобным для заявителей", - говорится в сообщении.

Квартиры предоставляются по договорам специализированного найма (без возможности приватизации в течение определенного времени), что позволит защитить детей-сирот от утраты жилья в результате мошеннических действий.