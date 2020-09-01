День города отметят двухдневным фестивалем в московском парке "Зарядье"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Группы "Нервы", Tesla Boy, Animal ДжаZ, "Комсомольск" и другие выступят 5 и 6 сентября на фестивале актуальной музыки "Заря" в московском парке "Зарядье". Мероприятие будет приурочено ко Дню города и будет доступно онлайн, сообщила во вторник пресс-служба организаторов смотра.

"Фестиваль ориентирован на интернет-трансляцию, чтобы москвичи, не выходя из дома, могли почувствовать атмосферу праздника, - отметил продюсер фестиваля Андрей Клюкин. - Несмотря на то, что площадка Большого амфитеатра готова принять до семи тыс. зрителей вместе с партером, фактически зрителей на каждом из полуторачасовых блоков программы будет не более 700 человек. После каждого блока будет вестись санобработка площадки".

Концерты будут идти полуторачасовыми сеансами с 15:00 до 22:00 мск. Трансляция будет вестись на странице парка в социальной сети "ВКонтакте". Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться на сайте "Зарядья". Организаторы готовят прозрачную сцену, чтобы зрителям был виден Храм Василия Блаженного и Московский Кремль.

Соорганизаторами фестиваля выступают парк "Зарядье" и Mint Music Family.

873-й День рождения столицы будет отмечаться 5 и 6 сентября.