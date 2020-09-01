Более 70% выпускников кадетских классов МЧС в Москве поступили в вузы министерства

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Большинство выпускников кадетских классов МЧС из столичных школ выбирают службу в министерстве и поступают в профильные вузы. Такие данные во вторник ТАСС привели в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Около 60% кадет МЧС закончили прошлый учебный год на хорошо и отлично. Более 70% кадет-выпускников поступили в высшие учебные заведения МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Первого сентября новых кадетов МЧС поздравил замминистра Илья Денисов и начальник главка Москвы Сергей Желтов. Всего 67 человек будут учиться в кадетских классах на базе столичного колледжа №57. "Для вас в кадетском корпусе созданы все условия для полноценного многогранного развития личности, творческой учебы, спортивных достижений. Высшие учебные заведения, части и подразделения МЧС России ждут вас после окончания кадетского корпуса в своих рядах", - обратился к кадетам Денисов. Желтов добавил, что московский пожарно-спасательный гарнизон будет рад принять кадетов-выпускников в свои ряды.

Также на торжественном мероприятии преподаватели колледжа получили ведомственные медали МЧС.