Случаев заражения коронавирусом в детских лагерях Москвы в летнюю кампанию не выявили

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом в ходе летней кампании 2020 года в Москве, а также других инфекционных заболеваний среди детей и персонала летних лагерей. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по столице.

В летнюю оздоровительную кампанию 2020 года под надзором ведомства находилось семь летних детских оздоровительных учреждений, в том числе шесть стационарных лагерей и один лагерь с дневным пребыванием.

"По итогам летней кампании 2020 года случаев новой коронавирусной инфекции, других инфекционных заболеваний, случаев присасывания клещей среди детей и персонала в ходе летней кампании 2020 года в оздоровительных учреждениях, находящихся на надзоре управления, не зарегистрировано. Выраженный оздоровительный эффект зарегистрирован у 97% детей. <…> Всего в семи лагерях отдохнуло 1507 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все места отдыха были заранее подготовлены в связи с ситуацией по коронавирусу, были закуплены маски и перчатки, антисептики, бактерицидные облучатели воздуха, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом. Заезд был осуществлен из расчета 50% от вместимости лагерей, организованы постоянное проживание персонала и бесконтактная термометрия детей и персонала при заезде и ежедневно.

В течение сезона было проведено 11 проверок, по факту выявленных нарушений было возбуждено 20 административных дел. Все виновные были привлечены к ответственности, а нарушения устранены в срок. Также был выявлен один детский сад, который работал незаконно, в нем были обнаружены нарушения в организации питания, медицинского обеспечения, требованиях к осмотру персонала. В итоге лагерь "Джельсомино" на улице Делегатская, дом 14/2 был закрыт на 90 суток.

В целях подготовки к летней кампании 2021 года специалисты управления подготовили предписания в адрес руководителей оздоровительных организаций об обеспечении безопасных условий для отдыха детей, добавляется в материале.