Проект "Субботы московского школьника" продолжит работу в онлайн-режиме

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Образовательный проект "Субботы московского школьника" в новом учебном году продолжит свою работу в онлайн-режиме, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков, отметив, что с переходом в дистанционный формат наблюдается рост его популярности среди учащихся.

"Понятно, у нас есть сейчас определенные ограничения санитарные для того, чтобы обезопасить ребят, поэтому с весны "Субботы московского школьника" ушли в онлайн, но от этого они не стали менее популярными, а даже более популярными, более доступными, потому что не надо никуда ехать, можно зайти из дома и все увидеть, - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Москва-24". - "Субботы московского школьника" существуют, они будут работать пока в онлайн-режиме".

Бесплатные лекции, мастер-классы, экскурсии, тренинги, деловые игры и квесты проводятся для московских школьников и студентов колледжей с сентября 2013 года. Они проходят в столичных вузах и колледжах, в учреждениях культуры и спорта, а также на городских предприятиях. Получить знания и практические навыки москвичи могут на занятиях по 20 направлениям.

В марте на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что за пять лет работы проекта учебные мероприятия посетили более 850 тыс. человек. Посетить занятия проекта могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на портале "Школа большого города".