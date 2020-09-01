Первоклассники Москвы в сентябре смогут посетить бесплатно площадки допобразования

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Столичные первоклассники смогут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования в этом месяце в рамках акции "Первоклассный сентябрь". Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"1 сентября - особенно важный день для первоклашек. От первого впечатления во многом зависит их интерес к учебе. Чтобы этот день запомнился как праздник, мы подготовили акцию "Первоклассный сентябрь". В этом месяце московские первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования: "КидБург", "Кидзанию", "Экспериментаниум", "Иннопарк", Arena Space и мастер-классы в детских технопарках", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".

Также мэр рассказал, что к 1 сентября в Москве построили пять школ, три здания для школ с дошкольными группами и десять детских садов. Часть из них была возведена на деньги инвесторов.

"Спасибо тем, кто передает городу такие важные социальные объекты. На сегодняшний день мы решили проблему нехватки мест в школах и садиках. Но город растет, меняются наши представления о комфорте, и мы продолжаем строить новые соцобъекты. Отдельное внимание Новой Москве. Ко Дню знаний мы открыли школу на 1 150 учеников и детсад на 220 мест в Саларьеве. Раньше в том районе не было ни школ, ни детских садов. Их построили всего за два года", - рассказал Собянин.