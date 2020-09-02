Уличная фотовыставка "Москва читающая" откроется в Главархиве 2 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Главархив открывает новую уличную выставку "Москва читающая" 2 сентября. Посетители увидят работы фотографов Николая Щапова, Бориса Вдовенко, Михаила Озерского и других, снимки сделаны в период с конца XIX века до конца 1990-х годов, сообщается в среду на портале мэрии.

"В Главархиве (Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1) посетители смогут увидеть архивные фотографии, на которых запечатлены читающие жители столицы в библиотеках и студенческих аудиториях, в парках и на детских площадках, в городском транспорте, на улицах города, у прилавков книжных магазинов и киосков. В экспозиции представлены работы фотографов Николая Щапова, Бориса Вдовенко, Михаила Озерского, Михаила Трахмана, Василия Мариньо и других. Большинство фотографий датированы 1950-1960-ми годами, когда Советский Союз стал самой читающей страной в мире по результатам международного исследования. Тогда жители СССР тратили на чтение больше времени, чем кто-либо еще", - говорится в сообщении.

Большой популярностью у москвичей пользовались библиотеки. Здесь не только хранили книги, но и собирались единомышленники, которые обсуждали вопросы творчества и обменивались мнениями. Также в библиотеках читатели могли встретиться с писателями.

Во второй половине 1950-х годов жители столицы начали переезжать из коммунальных квартир в отдельное жилье. Многие решили создать собственные домашние библиотеки. Для пополнения коллекций москвичи посещали книжные выставки-ярмарки, которые регулярно проводили в парке "Сокольники", зале "Манеж" и на ВДНХ.

Отмечается, что выставка будет работать до 22 ноября. Посмотреть фотографии можно с 09:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные, вход свободный.