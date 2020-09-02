Более 28 млн поездок совершили жители Москвы на арендованных машинах с начала года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 28 млн поездок совершили пользователи сервиса краткосрочной аренды автомобилей в Москве с начала года. Средняя продолжительность поездки составила 33 минуты, сообщил ТАСС в среду замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"Каршеринг пользуется все большей популярностью у жителей и гостей столицы. Это удобный транспорт, что показывает рост количества поездок, с начала года по сегодняшний день их число превысило 28 млн. Ежедневно от 70 до 100 тыс. человек активно пользуются каршерингом в столице, в день совершается около 140 тыс. поездок", - сказал Пронин.

Он добавил, что сейчас в московском каршеринге доступны 27 тыс. машин, из которых около 1 тыс. - премиального класса.