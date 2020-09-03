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В Москве в четверг ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

Порывы ветра местами достигнут 15 м/с

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 21-23 градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 3 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов, а на востоке области до 5 градусов тепла.

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