Услугой медицинской диагностики в центрах "Мои документы" воспользовались 5,5 тыс. человек

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 5,5 тыс. москвичей прошли обследования за месяц работы диагностических комплексов в столичных центрах госуслуг, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва уделяет особое внимание ранней диагностике заболеваний, ведь это основа эффективного лечения. Именно поэтому 3 августа в рамках программы "Здоровая Москва" мы открыли для горожан современные диагностические комплексы в 10 центрах "Мои документы", - сказала Ракова. - Всего за месяц 5,5 тысячи москвичей прошли бесплатный медицинский чек-ап в центрах госуслуг".

В 10 столичных офисах можно узнать показатели уровня насыщения крови кислородом, артериальное давление, измерять пульс и другое. Пройти проверку поможет консультант по здоровому образу жизни.

Результаты исследований будут доступны в электронной медкарте, также их можно получить по электронной почте или в распечатанном виде. Кроме того, во флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО есть робот-диагност для определения температуры тела, уровня сахара и кислорода в крови, глюкозы. На основе полученных данных он составит рекомендации по ведению здорового образа жизни.

"Во флагманских офисах также работают медицинские кабинеты "Мое здоровье", где доступно обследование по четырем программам: "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание". Узнать уровень артериального давления можно во всех районных центрах госуслуг при помощи специально установленных тонометров", - отметила Ракова.