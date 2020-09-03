Кадеты Москвы будут изучать историю в школах с помощью интерактивной игры

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Технологии дополненной реальности в новом учебном году начнут применять для проведения уроков истории в кадетских классах в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки в четверг.

В пресс-службе отметили, что 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, московские кадеты получат комплекты новой интерактивной военно-исторической викторины. В образовательно-игровом наборе "Великая Отечественная война, серия 1941-1942" реализована технология дополненной реальности.

"Ребята смогут самостоятельно изучать различные этапы войны с помощью мобильного приложения, для этого нужно отсканировать QR-коды и получить доступ к образовательным видео, 3D-анимации и моделям военной техники. Игровой набор будет использоваться на уроках истории в качестве дополнительного материала, на его основе будут организованы классные часы и патриотические мероприятия", - рассказали в пресс-службе.

Директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что дети и подростки лучше усваивают информацию с использованием современных технологий. Внедрение в образовательный проект интерактивных форматов, таких как эта игра, позволяет мотивировать школьников на углубленное изучение истории страны.

"Это также поможет им в дальнейшей учебе, ведь часть вопросов будет включена в демонстрационный экзамен по военной подготовке и в итоговый экзамен в рамках проекта предпрофессионального образования "Кадетский класс в московской школе", - добавил Кучушев.

Образовательно-игровой набор "Великая Отечественная война, серия 1941-1942" разработан к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в рамках реализации гранта президента Российской Федерации. В День воинской славы ученики 8 и 9 кадетских классов более чем из 200 московских школ смогут в интерактивном формате узнать о событиях 1941-1942 годов.