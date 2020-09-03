Москвичи пожертвовали почти 36 млн рублей в рамках программы "Миллион призов"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Программа "Миллион призов" продолжает действовать в Москве, к 31 августа горожане пожертвовали на благотворительность почти 36 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для жителей районов Марьино и Бабушкинский стартовал новый этап программы "Миллион призов". Помимо бонусов и скидок в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, горожане могут использовать выигрыши для оплаты городских сервисов, а также направить их на благотворительность.

"К 31 августа москвичи пожертвовали на благотворительность почти 36 миллионов баллов, полученных по программе "Миллион призов". Один балл равен одному рублю. Указанные средства перечислены в 13 благотворительных фондов, которые оказывают поддержку маломобильным людям, пациентам с редкими заболеваниями и помощь бездомным животным", - говорится в сообщении.

Чаще всего москвичи отдают баллы международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". К 31 августа для поддержки фонда жители активировали более 7,9 тыс. сертификатов на тысячу баллов, их общая сумма эквивалентна почти 8 млн рублей. На втором месте - благотворительный фонд помощи бездомным животным "Котодетки". Он собрал более 6,9 млн рублей. Еще свыше 3 млн рублей горожане направили в фонд помощи бездомным животным "Ника".

Полный список фондов и информацию о том, кому они помогают, можно посмотреть в разделе "Благотворительность". Присоединиться к проекту "Миллион призов" могут жители города, принявшие участие в выборах в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. Это касается как проголосовавших на избирательных участках (или на дому), так и участников электронного голосования. Во время офлайн-голосования гражданин получит сертификат с уникальным номером. Чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата необходимо направить в СМС-сообщении на номер 7377.

"12 и 14 сентября методом случайного отбора определят победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша", - отмечается в материале.