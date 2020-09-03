Акция "Синий платочек" о вкладе женщин в Победу пройдет в московском метро 3-4 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Акция "Синий платочек", посвященная вкладу женщин в Победу и укрепление мира, пройдет в московском метро 3 и 4 сентября. Об этом в четверг сообщила ТАСС автор и руководитель международной программы "Синий платочек", учредитель фонда "Русская Земля" Анна Данилова.

"В московском метро акция будет проходить 3 и 4 сентября. За два дня мы планируем раздать более 15 тыс. памятных платочков. Их будут бесконтактно раздавать на 21 станции метро, где есть информационные стойки", - рассказала Данилова. Она добавила, что на протяжении двух дней специалисты будут рассказывать горожанам про историю акции.

"Мы рады, что нас поддержал московский метрополитен. А также к нам присоединились олимпийские чемпионки Ирина Слуцкая и Яна Егорян", - добавила Данилова.

"Синий платочек"- международная программа о вкладе женщин в Победу и укрепления мира, в рамках которой на протяжении всего года в России и за рубежом проходят мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и поддержки женщин.