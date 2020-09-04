В Москве в пятницу ожидаются облачная погода и до 24 градусов тепла

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 22-24 градуса тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 4 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.