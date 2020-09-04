Проект #Москвастобой запустил новую рубрику "Люди города"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Онлайн-проект #Москвастобой вместе с комплексом городского хозяйства Москвы запустили ко Дню города новую рубрику "Люди города". В ней специалисты городских служб рассказывают о своих профессиях и делятся интересными историями, связанными с работой, сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.

"Ко Дню города, который отметят 5 и 6 сентября, проект #Москвастобой вместе с комплексом городского хозяйства Москвы запустили новую рубрику "Люди города". Там опубликованы увлекательные истории из жизни профессионалов, благодаря которым город живет. Специалисты каждый день выполняют множество задач, решая проблемы москвичей. Новая рубрика поможет узнать немного больше о спасателе, водолазе, электромонтажнике-высотнике и других специалистах. Сотрудники городских служб поделятся уникальным опытом и интересными историями, связанными с работой", - говорится в сообщении.

Так, начальник участка мостового ремонтно-восстановительного управления ГБУ "Гормост" Владимир Ерошин в 23 года принял решение сменить профессию. О своем выборе никогда не жалел, ведь его дело полезно для города и жителей. О секретах профессии, смешных историях и любимых местах в столице рассказали слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования АО "Мосгаз" Дмитрий Титов, промышленный альпинист АО "ОЭК" Андрей Александров, водолаз ГУП "Мосводосток" Андрей Иванов и дорожный рабочий ГБУ "Автомобильные дороги" Надежда Бурнашева. На сайте проекта также доступно видеоинтервью с начальником аналитического комплекса "Акватория-2М", капитаном Олегом Карповым о любви к водной стихии, работе судна "Экопатруль" и самых красивых местах Москвы.

#Москвастобой - онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте этого года. Здесь можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступно более 500 видеоматериалов.