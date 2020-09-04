Собянин накануне Дня города вручил награды заслуженным москвичам

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Дня города, в пятницу, в здании мэрии на Тверской улице вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам.

"Я сегодня разговаривал с президентом, он дал высокую оценку развитию Москвы, ее потенциалу, будущему. Это, конечно, приятно и нас ко многому обязывает. Конечно, у Москвы огромный экономический, финансовый, инвестиционный, технический, материальный потенциал. Но чем Москва сильна и в прошлые века, и в настоящем, и в будущем - это москвичи, их таланты, трудолюбие, сострадание, доброта, соучастие во всех городских делах и помощи друг другу", - сказал Собянин.

По его словам, испытания во время пандемии коронавируса в последние месяцы подтвердили, что москвичи "солидарно выступая против беды, всегда побеждают".

"Победили и в этот раз, победили страшную проблему, открыв свои сердца друг другу, открыв свои желания помогать, сделать все, чтобы мы без потерь вышли из этой серьезной и страшной ситуации", - сказал мэр.

Он поблагодарил москвичей и выразил уверенность в том, что горожане преодолеют все сложности. "Преодолеем вместе, победим и будем двигаться дальше. Я поздравляю вас лично. Награды, которые вы заслужили, - благодаря вашему труду, личной заслуге", - подчеркнул Собянин.

Всего были вручены 43 награды, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством", "Почета", ордена "Дружбы", медали ордена "Родительская слава", благодарности президента РФ, медали "За отвагу на пожаре", московские знаки отличия, благодарности мэра и другие.