Знатоки клуба "Что? Где? Когда?" поздравили Москву с днем рождения

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Основатели технологичных стартапов и знатоки интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" подготовили видео-поздравления в честь Дня города Москвы. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Видео открытки с поздравлениями Дня города Москвы подготовили основатели технологичных стартапов, популярные артисты и знатоки интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". Посмотреть их можно на странице цикла фестивалей "Московские сезоны" в Instagram. Свои теплые пожелания столице передали: шестикратный обладатель приза "Хрустальная сова", трехкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК Александр Друзь и магистр клуба "Что? Где? Когда?", двукратная обладательница "Хрустальной совы" Елизавета Овдеенко", - рассказал собеседник агентства.
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Столько добрых слов уже сказано, Москва, в твой день рождения! И пусть их будет еще больше К поздравлениям присоединилась Елизавета Овдеенко @sssmarty –– магистр клуба «Что? Где? Когда?» и двукратная обладательница «Хрустальной совы». #Москва873 #москва_музейная #московскиесезоны
В свою очередь знаток клуба "Что? Где? Когда" в своем обращении отметил, что город с каждым годом будет только молодеть. По данным пресс-службы, в сооснователь медико-генетического центра Genotek Артем Елмуратов поделился мнением и о современных москвичах. А экскурсовод, основатель проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов сказал, что Москва прекрасна своим умением меняться.
"Здесь история соседствует с современностью, технологии - с природой, а шум мегаполиса - с тихими переулками. Любите историю, любите Москву", - процитировали в пресс-службе Степанова.
В этом году празднование дня города Москвы проходит 5 и 6 сентября. 873-й День рождения столицы посвятили музеям. Основные площадки мероприятия находятся в парках столицы.