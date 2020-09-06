Знатоки клуба "Что? Где? Когда?" поздравили Москву с днем рождения

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Основатели технологичных стартапов и знатоки интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" подготовили видео-поздравления в честь Дня города Москвы. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Видео открытки с поздравлениями Дня города Москвы подготовили основатели технологичных стартапов, популярные артисты и знатоки интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". Посмотреть их можно на странице цикла фестивалей "Московские сезоны" в Instagram. Свои теплые пожелания столице передали: шестикратный обладатель приза "Хрустальная сова", трехкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК Александр Друзь и магистр клуба "Что? Где? Когда?", двукратная обладательница "Хрустальной совы" Елизавета Овдеенко", - рассказал собеседник агентства.