Мирей Матье призналась в любви фестивалю "Спасская башня"

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Французская певица Мирей Матье и оркестры из Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии и других стран, чьи музыканты не смогли выступить в этом году на "Спасской башне" записали приветствия в адрес фестиваля.

Показательное выступление музыкантов Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" проходит на соборной площади главного храма ВС РФ в Подмосковье. Темой фестиваля в этом году выбрали 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Французская певица Мирей Матье, неоднократно выступавшая с военными оркестрами на Красной площади, отправила признание в любви фестивалю. "Добрый вечер, дорогие друзья! Мне жаль, что сегодня я не с вами, но вы в моих мыслях и в моем сердце. Я обнимаю всех вас. До скорой встречи, я люблю вас!", - сказала певица.

Приветствия и пожелания от военных музыкантов стран мира

Имперский юношеский оркестр Брентвуда из Великобритании, который в этом году празднует 30-летие, выразил сожаление, что не смог отпраздновать свой юбилей и юбилей 75-летия Победы на Красной площади в Москве.

"Вне сомнений, Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - самый лучший военно-музыкальный фестиваль мира, и мы надеемся на скорую встречу с вами", - сказал один из музыкантов.

"Я майор Баллада, руководитель Оркестра военно-воздушных сил из Юго-Западной Франции", - продолжил следующий участник фестиваля, который не смог приехать в Москву из-за пандемии. - Мы желаем фестивалю большого успеха и от всей души надеемся, что сможем выступить на Красной площади в следующем году".

Оркестр полиции Цюриха посетовал, что музыкантам грустно от того, что они не смогли прибыть в Москву из-за пандемии. "Мы с нетерпением ждем, когда в следующий раз мы будем стоять на Красной площади и исполнять для вас музыку. Наилучшие пожелания Москве и России, оставайтесь здоровыми и наслаждайтесь чудесным фестивалем "Спасская башня", - пожелали музыканты.

Участники Оркестра старых гренадеров Женевы рассказали, что хотели приехать и в этом году в Москву, чтобы "вместе отметить 75-летие Великой Победы". "Но ситуация решила за нас. Мы желаем всем отличного фестиваля и уверяем, что даже если мы далеко от вас, вы постоянно в наших сердцах", - признались музыканты. "Мы обещаем встретиться снова. Мы любим тебя, Москва", - произнесли музыканты на русском.

Также в адрес фестиваля пришли пожелания и приветствия от Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая, Международного кельтского оркестра волынок и барабанов, Военного оркестра ВМС Таиланда, команды кельтских танцев и Центрального оркестра Сухопутных сил самообороны Японии.

По словам руководителя дирекции мероприятия Сергея Смирнова, иностранные оркестры, которые не смогли выступить на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади из-за его отмены, смогут приехать на фестиваль в следующем году.

"Все зарубежные коллективы, которые не смогли выступить в этом году, мы пригласили на следующий год. У них неоспоримое право приехать. Они подготовили чудесные программы. То есть мы просто фактически перенесли эту программу на год", - сказал Смирнов.

Руководитель дирекции фестиваля отметил, что организаторы примут любую программу от участников.

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