Более 7,3 тыс. школьников Москвы получили медали "За особые успехи в обучении"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Число обладателей медали "За особые успехи в обучении" в Москве за семь лет выросло более чем в два раза, в этом году ее получили более 7,3 тыс. школьников. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве с 2014 года вручают медаль "За особые успехи в обучении". Эта награда подтверждает выдающиеся достижения школьников. Хочу отметить, что за семь лет число медалистов в Москве выросло более чем в два раза, сейчас таких ребят 7378, это говорит о том, что уровень школьного образования в городе действительно растет. Об этом свидетельствуют и места Москвы в авторитетных международных рейтингах", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По результатам различных исследований московские школьники вторые в мире по компьютерной и информационной грамотности, третьи по читательской грамотности, пятые по математической и шестые по естественнонаучной грамотности.

Медалью "За особые успехи в обучении" награждают выпускников столичных школ, если у них есть одно из достижений: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников, максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов или итоговые отметки "отлично" по всем предметам и при этом не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Больше всего медалистов за прошлый учебный год оказалось в школе № 1535 - 112 выпускников, в школе "Покровский квартал" - 75, в школах № 1253 и № 1329 - по 51 ученику.

"Выпускники с медалями могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Например, Московский городской педагогический университет начисляет абитуриентам-медалистам 10 дополнительных баллов", - добавила Ракова.

В 2020 году в Москве 38% выпускников набрали на ЕГЭ более 220 баллов по трем предметам. При этом почти каждый второй из них получил по трем предметам 250 и более баллов. Кроме того, насчитывается 1928 стобалльных результатов.