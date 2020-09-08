Москва презентует проект Russpass на турфоруме "Отдых Leisure 2020"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международный турфорум "Отдых Leisure 2020" стартовал в Сколково. На нем Москва презентует проект Russpass, об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Проект запущен по инициативе правительства Москвы, его реализацию курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.

"На форуме мы расскажем нашим российским и иностранным коллегам о возможностях и преимуществах сервиса. И будем рады получить обратную связь от тех, кто уже присоединился к Russpass. А это туркомпании, гостиницы, экскурсионные бюро и культурные учреждения из десятков регионов страны", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Представители более чем 30 регионов России, а также шести иностранных государств, включая Испанию, Болгарию и Кубу, примут участие в международном туристическом форуме "Отдых Leisure 2020". Мероприятие продлится до 10 сентября.

"Комитет по туризму Москвы приглашает участников форума на мультимедийный стенд, стилизованный под летний кинотеатр-кафе. Там установлена интерактивная медиапанель платформы Russpass. Кроме того, специалисты Мостуризма проведут презентации туристического потенциала столицы. Они подготовили более 20 видеороликов, посвященных культуре, отдыху, гастрономическим возможностям, фестивалям, театрам и самим москвичам", - говорится в сообщении.

О проекте

Проект Russpass отвечает современным запросам на удобные сервисы для туристов. Платформа позволяет легко и быстро спланировать путешествие по Москве и другим регионам России в зависимости от сроков, интересов и целей поездки. На одном портале собраны различные предложения, услуги и достопримечательности, есть также адреса музеев, парков, ресторанов, театров, магазинов и кафе. По мнению специалистов, такие цифровые инструменты помогут восстановлению отрасли и будут определять ее дальнейшее развитие.