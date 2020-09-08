Зоогостиница для домашних животных появится в Новой Москве в 2021 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Двухэтажную зоогостиницу для домашних животных, площадь которой составит 1,9 тыс. кв. м, построят на территории ТиНАО до 7 октября 2021 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство зоогостиницы "Территория заботы" в ТиНАО Москвы. Здание будет расположено вблизи деревни Поляны (ТАО, Краснопахорское). Срок действия разрешения на строительство - до 7 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Двухэтажную зоогостиницу для временного содержания (передержки) собак и кошек площадью 1,9 тыс. кв. м построят на средства инвестора. Гостиница рассчитана на проживание 90 питомцев. На первом этаже будут размещать собак, а второй этаж отведут для проживания кошек. Кроме того, в здании оборудуют административные, технические и ветеринарные помещения, а также пространство для занятий с животными.

Также будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории, где появятся дрессировочная школа, вольеры, пункт охраны и локальные очистные сооружения.

"График проверок зоогостиницы будет утвержден после получения извещения о начале строительно-монтажных работ. К проверкам на всех стадиях привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований", - добавил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, чьи слова приводятся в сообщении.