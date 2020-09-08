Еще три новые услуги начнут оказывать в столичных центрах "Мои документы"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить перечень предоставляемых услуг в центрах "Мои документы", в него вошли три новые услуги Пенсионного фонда РФ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Все три услуги будут оказываться универсальными специалистами центров "Мои документы" по экстерриториальному принципу - вне зависимости от места регистрации заявителя.

"Речь идет о следующих услугах: информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете, и прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида", - говорится в сообщении.

Внести в реестр сведения о транспортном средстве могут инвалиды I, II группы, законные представители детей-инвалидов, а также инвалиды III группы, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности.