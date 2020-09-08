Собянин назвал принятые из-за коронавируса меры в Москве компромиссными и адекватными

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Меры, принятые в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом, были компромиссными и адекватными, соответствовали экономическим и санитарным условиям. Об этом заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

"Меры не должны быть жесткими или слабыми, они должны быть адекватными ситуации - медицинской, санитарной и экономической. <...> Мы приняли решения компромиссные", - сказал он на стратегической сессии "Российская экономика и финансовые рынки - есть ли жизнь после пандемии".

Мэр подчеркнул, что столичные власти ввели в городе ограничения, отличные от коллег из Ухани, где "все закрыли и вывели войска на улицу, и жизнь там прекратилась" на несколько месяцев. Также Собянин упомянул ситуацию в Швейцарии, где ограничения были минимальными, а сохранение экономики было поставлено на первое место, и, как следствие, зафиксирована "огромная смертность".

"Мы [в Москве] получили минимальную смертность при максимальной возможности работы бизнеса: 80% людей в Москве работали, продолжали работать очно или дистанционно, и это залог как раз более-менее безболезненного прохождения кризиса с быстрым выходом на рост, в этом заключается квинтэссенция тех решений, которые мы принимали. Принимая решения, ты должен быть способен их выполнить - жесткие, мягкие, любые, но ты должен добиться, чтобы они исполнялись, а в городе с 12-миллионным населением проследить и отконтролировать, и обеспечить исполнение чрезвычайно сложно, причем еще такие настроечные решения", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что городские власти при принятии такого рода решений должны учитывать все факторы. "Если погрузиться только в санитарную историю, то вообще проблем нет никаких, просто все закрыли, сели дома и посидели так с полгодика, и никаких проблем нет, стерильный город и никакой болезни", - сказал он, отметив, что сценарий "стерильного города" будет хуже с точки зрения работы, экономики, зарплат, доходов граждан и так далее. "Еще не понятно, что страшнее. Ты должен такое решение принять, которое обеспечило управляемость пандемией, способность здравоохранения адекватно реагировать на вызовы, обеспечивать безопасность жизни и здоровья людей, с другой стороны, это возможность работы тех предприятий, которые могут в этих условиях работать", - заключил Собянин.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. С 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.

О форуме

Стратегическая сессия Московского финансового форума проходит 8 сентября 2020 года в онлайн-формате. ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.