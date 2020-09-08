Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве отреставрируют до конца 2022 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Государственный Исторический музей провел госзакупку на реставрацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в 2021-2022 годах. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

"Объект закупки: выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения "Памятник Минину и Пожарскому", 1818 г., расположенного по адресу: г. Москва, Красная площадь, перед Покровским собором", - говорится в сообщении.

Начальная (максимальная) цена контракта - 58,2 млн рублей. Как следует из итогового протокола подведения итогов тендера, музей планирует заключить контракт с АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" на сумму 55 млн рублей. Работы должны быть завершены до конца 2022 года.

В июле Государственный Исторический музей объявил о завершении общероссийской акции по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. Необходимые средства в размере 58 млн рублей собраны почти за два года.

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому является первым скульптурным монументом Москвы, установленным на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.