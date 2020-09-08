Экспозиция "Горный туманный лес" откроется весной 2021 года в Аптекарском огороде

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Постоянная экспозиция "Горный туманный лес" откроется в субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Для посетителей она будет доступна с весны 2021 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Аптекарского огорода.

"Весной 2021 года для посетителей мы откроем в субтропической оранжерее новую выставку "Горный туманный лес". Она будет у нас на постоянной основе. Сейчас мы начали подготавливать оранжерею к экспозиции. Там создадим специальные конструкции для размещения растений", - сказал собеседник агентства.

По словам главного садовника ботанического сада Антона Дубенюка, на выставке будут представлены растения из горной климатической зоны, они получают влагу из воздуха. "Сейчас мы сделали заказ редких растений из-за рубежа для этой выставки. В этой оранжерее будет представлено достаточно много растений, которые капризны к выращиванию. К ним относятся стангопея, бромеливые, папоркотниковые", - рассказал он.