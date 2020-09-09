В Москве впервые пройдет ярмарка молодого современного искусства blazar

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ярмарка blazar, официальный спутник 8-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow и спецпроект VII Московской международной биеннале молодого искусства, впервые пройдет в Москве с 9 по 13 сентября. Она призвана оказать поддержку молодым художникам и открывать новые имена, сообщила ТАСС соосновательница и генеральный директор ярмарки Александра Лекомцева.

"Хочу сказать, что работа над ярмаркой не прекращалась ни в какой момент. Главное было отобрать участников ярмарки, и работа над этим велась полгода. И даже когда случилась пандемия, мы не останавливали работу. Мы для себя решили, что великие дела всегда делаются в сложное время", - отметила собеседница агентства.

В отличие от многих других ярмарок, участники blazar - не только галереи, но и художники в начале карьеры, работающие вне структур галерей, а также творческие объединения и учебные заведения. Большую часть ярмарки отдали под произведения художников, представленных самостоятельно, и отобранных экспертным советом ярмарки. На ярмарке представились в том числе участники VII Московской международной биеннале молодого искусства, 2-й Триеннале российского современного искусства и грантовой программы для художников, работающих в сфере актуального искусства Музея современного искусства "Гараж".

"Что важно - художник и вообще творческая среда развивается, если на них есть покупатель, зритель. Продажи - очень важная часть развития арт-рынка. Поэтому мы решили взять на себя эту миссию - быть вот этим вот первым опытом продажи начинающих авторов и усиления их продаж. Мы не ставим себе задачи найти авторов и работать с ними из года в год, для нас важно найти художника, представить его и научить первым шагам", - пояснила Лекомцева.

В основной части показали более 400 работ 66 художников. В рамках blazar пройдет созданный совместно с порталом по современному искусству "Артгид" цикл дискуссий, объединенных общим названием "Правила игры". Шеф-редактор "Артгида" Мария Кравцова и приглашенные эксперты обсудят, с какими трудностями сталкиваются начинающие художники и молодые профессионалы художественной индустрии, какими принципами необходимо руководствоваться, принимая те или иные решения, поговорят о современной трудовой этики и расскажут, чем корпоративная коллекция отличается от частного собрания.

Говоря о будущем проекта, генеральный директор ярмарки отметила, что важна максимальная ротация художников - чтобы каждый год открывались новые и новые имена. Также в перспективе планируется сотрудничество с зарубежными партнерами, чтобы представлять молодых российских художников за рубежом.

Принцип супермаркета

Соосновательница и креативный директор blazar Анна Наумова рассказала, что офлайн-ярмарку в Музее Москвы будет дублировать ярмарка на сайте. Также она отметила, что на blazar действует прозрачная и понятная система покупки работ, которую можно сравнить с принципом супермаркета.

"Вам не нужно взаимодействовать с человеком, который вас вовлекает в покупку. Вы сами можете решить, доступно ли для вас такое искусство или нет. Мы хотели сделать покупку искусства максимально доступной и простой, когда человек может сам онлайн оплатить работу или купить работу на кассе, а ее упакуют и доставят", - рассказала она.

Первый год и запуск ярмарки - возможность осмыслить формат, продолжила собеседница агентства. В будущем, возможно, какие-то моменты будут меняться. "А пока, мне кажется, у нас все отлично получилось", - резюмировала Наумова.

О биеннале

VII Московская международная биеннале молодого искусства проходит с 5 сентября по 6 декабря 2020 года в Москве и состоит из конкурсной программы основного проекта, специальных проектов, образовательной программы, региональной программы портфолио-ревю и проектов параллельной программы. Основной проект проходит в Музее Москвы и разделен на две части, у него нет одной общей темы.

В первой части, которая стартовала 5 сентября, представили четыре site-specific работы для внутренних фасадов Музея Москвы — художников Алисы Омельянцевой, Игоря Самолета, Ромы Богданова и Алины Глазун.Вторая часть проекта будет представлена в ноябре.