Москва представит турпроект "Город открытий" для молодежи на форуме "Отдых Leisure 2020"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москва презентует инновационный образовательно-туристический проект "Город открытий" на международном форуме "Отдых Leisure 2020". Он будет проходить до 10 сентября в Сколково, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"На международном форуме-выставке по туризму "Отдых Leisure 2020", который проходит с 8 по 10 сентября в Сколково, комитет по туризму города Москвы презентует инновационный образовательно-туристический проект "Город открытий" для молодежи возраста 18-35 лет. Проект для поколения Y направлен на развитие навыков, необходимых для достижения профессиональной цели, понимание собственных карьерных перспектив, создание плана личного и профессионального развития", - рассказали в пресс-службе.

Он подразумевает, что участники, исходя из личного запроса, конструируют индивидуальный образовательно-туристический маршрут, включающий посещение тренингов по эмоциональному интеллекту, критическому мышлению, коммуникации, а также образовательных, туристических и досуговых площадок города Москвы.

"В запуске проекта примут участие представители лидирующих молодежных проектов из 25 регионов, в частности, Кузбасса, Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Приморского края, Сахалинской области. Для них подготовлена насыщенная интерактивная программа, включающая питч-сессию "Проекты и travel-стартапы в области молодежного туризма", во время которой будут представлены амбициозные проекты в сфере развития молодежного туризма. Также участников ждет фам-трип по инновационному образовательно-туристическому проекту "Город открытий" с посещением инновационных компаний и креативных пространств Москвы", - пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы, реализация подобных проектов способствует популяризации туризма в России, а также повышает вовлеченность молодежи в социальные проекты, формирует у представителей поколения Y активную гражданскую позицию.

"Город открытий" - это познавательное путешествие в столицу для школьников из регионов России и зарубежных стран. Дети изучают Москву через проектно-исследовательскую работу, знакомство с инновационными индустриями и профессиями будущего. В рамках проекта город предстает как единая образовательная среда, живая система отраслей, объектов и профессионалов, при этом участники проекта становятся проактивными исследователями городского пространства. Весной 2020 года методология "Города открытий" была адаптирована в онлайн-формат - лагерь Online Digital Сamp "Город открытий". Участниками первых двух смен онлайн-лагеря стали дети из 45 регионов России и других стран. Школьники познакомились с профессиями будущего, инновационными отраслями и индустриями, приобрели новые навыки и прикладные компетенции, разработали групповые и индивидуальные исследовательские проекты.