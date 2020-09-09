В Москве разделили ключ шифрования для онлайн-выборов муниципальных депутатов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Процедура разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино состоялась в Мосгоризбиркоме в среду, передает корреспондент ТАСС.

"После того как избиратель проходит анонимизатор, где нарушается всяческая связь между его личным кабинетом с персональными данными и электронным бюллетенем, на котором он анонимно делает свой выбор, его голос <...> должен быть зашифрован. Он шифруется прямо на его гаджете, затем попадает в блокчейн. После этого весь массив анонимизированных голосов после окончания голосования в 20:00 мск 13 сентября, в конце единого дня голосования, будет расшифрован ключом расшифрования. Сейчас создана пара ключей - шифрования и расшифрования", - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он пояснил, что ключ шифрования в начале голосования будет опубликован в сети блокчейн, а также отобразится на форме бюллетеня. Его математическая пара - это ключ расшифрования. "Чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что кто-то находящийся внутри системы сможет каким-то образом посмотреть волеизъявление человека, расшифровать его и узнать результаты заранее, именно этот ключ расшифрования сейчас разделен на шесть частей", - сказал Костырко, добавив, что для успешной сборки ключа расшифрования достаточно пяти частей из шести.

Каждая из шести частей ключа расшифрования в присутствии журналистов была записана на отдельный флеш-носитель и упакована в номерной сейф-пакет. Компьютер, на котором производилось формирование ключей и разделение ключа расшифрования, был запечатан в пакет с экранирующим слоем. Устройство отключено от интернета, к нему невозможно получить доступ удаленно. Компьютер дополнительно запаковали в кейс и передали на хранение в Мосгоризбирком.

Как уточнил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, все шесть частей ключа были переданы в сейф-пакетах шести хранителям. В их качестве выступают замруководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, руководитель корпуса наблюдателей штаба Вадим Ковалев, руководитель штаба онлайн-голосования Илья Массух, председатель избиркома муниципального округа Бабушкинский Антон Митяков, председатель избиркома муниципального округа Марьино Елена Забанова, а также сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.

Довыборы муниципальных депутатов

В сентябре около 68 тыс. жителей двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Всего в муниципальные депутаты двух округов столицы выдвинуты 26 кандидатов. Ранее отмечалось, что в качестве онлайн-избирателей на довыборах зарегистрировались почти 4,9 тыс. человек в избирательных округах Марьино и Бабушкинский. Число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года, сообщал ТАСС зампредседатель Общественной палаты Москвы, председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Онлайн-голосование на довыборах пройдет на портале mos.ru с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании велся с 29 июля по 7 сентября. В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.