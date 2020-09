Slipknot выступит на фестивале Park Live-2021 в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Американская группа Slipknot выступит в Москве в рамках фестиваля Park Live-2021. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля "ВКонтакте".

Уточняется, что группа выступит 16 июля 2021 года.

Организаторы были вынуждены отменить восьмой по счету фестиваль, который должен был пройти в Москве с 11 по 19 июля, из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Масштабный музыкальный смотр пройдет с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники". Выступление всех объявленных ранее артистов (групп My Chemical Romance, Placebo, The Killers, The Offspring, Sum41 и других) также планируется перенести.

Ранее организаторы сообщали, что группа Gorillaz, выступление которой ожидается 9 июля, возглавит фестиваль Park Live.

Фестиваль Park Live проводится с 2013 года.

Американская ню-металл группа Slipknot была основана в 1995 году в городе Де-Мойн, штат Айова, Шоном Крейеном, Андерсом Колсефни и Полом Греем. В 2006 году группа получила премию "Грэмми". Коллектив известен тем, что его участники на концертах, фотосессиях и интервью носят маски и специальные комбинезоны. Маски видоизменяются с выходом нового альбома.