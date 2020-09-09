Мосгорнаследие утвердило предмет охраны дома, где в ХХ веке жил писатель Демьян Бедный

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты по итогам масштабного исследования составили полный перечень ценных и подлинных элементов дома на Рождественском бульваре в Москве - памятника архитектуры, где в ХХ веке проживал писатель Демьян Бедный, - и утвердили предмет его охраны. Об этом сообщили в среду в пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

"Департамент культурного наследия города Москвы утвердил предмет охраны флигеля городской усадьбы А. П. Карамышевой по адресу: Рождественский бульвар, дом 16, строение 2. Он обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. В 1933-1943 годы здесь жил пролетарский поэт, писатель и публицист Демьян Бедный с супругой Верой Руфовной", - рассказали в ведомстве.

В предмет охраны вошел архитектурный облик здания, цвет фасадов и интерьеров, крыша 1913 года, проездная арка во двор, планировка интерьеров, подвал со сводами "Монье", лестницы 1913 года.

"Каменный двухэтажный усадебный флигель на Рождественском бульваре играет важную роль в историческом облике района. Теперь реставрация здесь будет проводиться с учетом этих данных", - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.