Внеплановая проверка газового оборудования проходит в жилых домах Москвы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования началась в Москве. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Для повышения безопасности при использовании газа в быту принято решение провести комплексную внеплановую проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - отметил Бирюков.

По его словам, в ходе проверки особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Специалисты столичного газового хозяйства проводят с жильцами инструктаж и раздают памятки по безопасной эксплуатации газа в быту.

"В случае выявления незначительных нарушений производится их незамедлительное устранение, а если существует угроза безопасности, то газовое оборудование отключается и составляется акт", - подчеркнул заместитель мэра.

Он отметил, что внеплановая проверка проводится в дополнение к плановому ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования. Информация о датах и времени проведения проверки размещается на информационных стендах рядом с многоквартирными домами.