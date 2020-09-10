В парке Царицыно покажут арт-объект, посвященный отношениям людей в пандемию

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Открытие арт-объекта "Притяжение" художника Марины Звягинцевой, посвященного взаимоотношениям людей во время пандемии, состоится в парке Царицыно 11 сентября. В этот день пройдет перформанс с участием актеров Анастасии Масленниковой и Ивана Горячева, сообщили ТАСС в пресс-службе парка в четверг.

"Насыпная дамба Царицынской плотины станет площадкой для масштабного проекта паблик-арт художника Марины Звягинцевой. "Притяжение" - проект из цикла работ, посвященных "запертым" чувствам и вопросам взаимоотношений между людьми. Особенно актуальными эти проблемы стали весной 2020 года, когда весь мир оказался на карантине, проекты были поставлены на паузу, а люди - отдалены друг от друга", - рассказали в пресс-службе.

Арт-объект представляет собой два трехметровых стула, установленных друг напротив друга, и "мост" между ними. "Стулья стоят не рядом. Их разделяют 20 метров - метафора вынужденной разобщенности пандемии-2020, необходимости соблюдать дистанцию. Но сила притяжения и потребности друг в друге настолько высока, что расстояние преодолевается. По кусочкам пазлов выстраивается "мост", восстанавливается утерянная связь", - пояснили в пресс-службе.

Пазлы и пространство под стульями окрашены в красный и синий цвета, что, по замыслу автора, символизирует контрасты энергий и стихий, взаимное обогащение. На официальном открытии арт-объекта в полдень 11 сентября пройдет перформанс "Притяжение". Его представят актеры Анастасия Масленникова и Иван Горячев.

"Два актера пластическим языком с помощью движения будут показывать, как сложно строить отношения друг с другом. Рано или поздно они найдут друг друга и встретятся. Мы используем в перформансе ткань как символ преграды, и гигантские стулья - мир, в котором живет каждый", - говорит Звягинцева, чьи слова привели в пресс-службе.

"Притяжение" - второй совместный site specific проект Звягинцевой с музеем-заповедником "Царицыно". В 2019 году на Верхнем Царицынском пруду в рамках социально-художественного проекта "Другая атмосфера" четыре месяца дрейфовал двухметровый плот, созданный художником. Паблик-арт инсталляция "Выход" была создана художником к открытию фестиваля "Дачное Царицыно".