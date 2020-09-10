Москвичи смогут оценить преображение ВДНХ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование. Теперь жителям столицы предлагают оценить, как преобразилась ВДНХ за последние годы, а также назвать наиболее интересные места для посещения на Главной выставке страны, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На ВДНХ с 2014 года отреставрировали более 20 объектов культурного наследия. Открыто 13 музеев, появились спортивные, культурные, образовательные площадки.

"Приглашаем москвичей оценить эти изменения: удобней ли стала территория, появились ли у вас любимые тематические зоны и выставочные площадки. Поделитесь своим мнением о результатах возрождения ВДНХ", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Участники голосования за лучшие музейные и выставочные площадки смогут выбрать до трех вариантов ответа, среди которых центр "Космонавтика и авиация", интерактивный музейный комплекс "Буран", центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ, временные выставки в павильоне №67 и в павильоне "Рабочий и колхозница".