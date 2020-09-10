Почти 20 тыс. гостей принял Северный речной вокзал Москвы в выходные после открытия

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Почти 20 тыс. человек за первые дни работы Северного речного вокзала в Москве, который 5 сентября ко Дню города открыл после реконструкции мэр столицы Сергей Собянин, стали его гостями. Об этом сообщил в четверг на едином транспортном портале руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

"В День города после масштабной реконструкции мэр Москвы Сергей Семенович Собянин открыл Северный речной вокзал и прилегающий парк. В первые выходные его посетили почти 20 тыс. человек", - написал он.

По словам Ликсутова, в Москве появилось новое любимое место для горожан и гостей столицы. "Но помимо развлекательной функции у Северного речного вокзала есть и очень важная - транспортная. Для навигации мы капитально отремонтировали все причалы и расчистили дно. Теперь вокзал может принимать около 24 речных судов в день. Пока туристических", - отметил он.

Здание, парк и набережная Северного речного вокзала вновь были открыты для посетителей после реставрации и благоустройства 5 сентября. Как сообщал Собянин, реставрация этого памятника архитектуры и благоустройство прилегающего парка являются крупнейшим проектом создания качественной городской среды, который власти Москвы реализуют в 2020 году.