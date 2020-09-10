Собянин заявил, что Москва подготовилась к отопительному сезону в два раза быстрее

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Подготовку к зиме провели в Москве за два месяца вместо четырех. Сроки были сдвинуты из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил журналистам в четверг мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра насосно-перекачивающей станции (НПС) "Бирюлево-Борисовская" ПАО "МОЭК", на которой недавно были завершены работы по глубокой модернизации оборудования.

"К сожалению, прогнозы о теплом осеннем периоде не сбываются. <...> В этом году из-за пандемии сроки начала [подготовительных] работ серьезно были сдвинуты, на сектор жилищно-коммунального хозяйства, на жилые дома мы вышли с ремонтом и подготовкой к зиме аж в июле, таким образом график сдвинулся на два месяца, и это потребовало создания дополнительных бригад, круглосуточную работу работников ЖКХ, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода", - сказал Собянин.

По его словам, несмотря на пандемию, в 2020 году была продолжена реализация программы модернизации городской коммунальной и энергетической инфраструктуры. "Помимо подготовки жилого фонда готовятся к зиме и крупные энергетические объекты, и магистральные тепловые сети, сети водоканала, газовые сети и так далее. Здесь мы находимся на перекачивающей станции, современной, которая обслуживает четыре района Москвы. Всего 12 реконструированных таких подстанций сделано за последние годы, и впереди предстоит еще большая работа", - сказал мэр.

Как уточнил управляющий директор компании Денис Башук, НПС "Бирюлево-Борисовская" обеспечивает теплом более 400 тыс. жителей юга Москвы. Сейчас в зоне ответственности станции расположены 784 здания в районах Зябликово, Северное и Южное Орехово-Борисово, включая 428 жилых домов, 51 школу, 61 детский сад, 10 больниц, 225 административных зданий и девять зданий иного назначения.

Комплексная модернизация станции была начата в апреле прошлого года и завершена в этом сентябре. Кроме того, была проведена необходимая модернизация перевода станции в автоматический режим работы без постоянного присутствия персонала, - управление оборудованием осуществляется дистанционно с диспетчерского пункта филиала №6 ПАО "МОЭК" ("Южный").

"Компанией развернут проект "Диспетчеризация", мы организовываем сбор технических параметров о состоянии оборудования в режиме эксплуатации, что позволяет повысить качество работы диспетчерской службы, более высокий уровень мониторинга для принятия управленческих решений", - сказал Башук.

О компании

ПАО "МОЭК" обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение Москвы, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных источников. Помимо столицы, "МОЭК" и ее дочерние общества функционируют в некоторых городах ближнего Подмосковья.