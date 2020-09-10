Фестиваль "Панорама" пройдет в кинотеатрах Москино

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кинофестиваль "Панорама" пройдет в столице во второй раз. Показы будут проходить с 23 по 27 сентября в кинотеатрах Москино, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе киносети.

"С 23 по 27 сентября в кинотеатрах Москино второй раз пройдет "Панорама" - ежегодный фестиваль, придуманный кураторами Москино для артхаусных кинотеатров сети. Программа фестиваля - это краткий путеводитель по самым странным и увлекательным маршрутам кинематографического сезона, включающий в себя шесть тайных фаворитов и ярких премьер главных фестивалей Европы: Берлинале, кинофестивалей в Роттердаме, Сан-Себастьяне, Шеффилде, Гетеборге и других. Программным партнером фестиваля выступил центр культуры и отдыха "Победа" (Новосибирск), где в октябре пройдет эхо фестиваля", - рассказали в пресс-службе.

В программе - формалистский триллер, возникший из просмотра роликов на YouTube "Просмотровая будка", биографический фильм-эссе о звезде Голливуда "Создавая Монтгомери Клифта", ностальгический оммаж эпохе VHS-кассет "VHYes", парадоксальная мелодрама, завоевавшая приз за лучшую режиссуру на Берлинале, "Женщина, которая убежала" и многое другое.

Фестиваль пройдет в кинотеатрах Москино: "Звезда", "Салют", "Факел".

О киносети

Москино - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью из 14 городских кинотеатров "Космос", "Салют", "Звезда", "Факел", "Юность" и другие. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке Москино хранятся около 9 тыс. пленочных копий советской классики. Москино является куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".