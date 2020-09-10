В московском метро выпустили "Тройку" с иллюстрациями и фото фильма "Мулан"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" к премьере фильма Disney "Мулан" в столичной сети кинотеатров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московской подземки.

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что с 10 сентября в репертуаре сети кинотеатров Москино появилась картина "Мулан" Ники Каро. Это одна из самых долгожданных премьер 2020 года - ремейк популярного мультфильма конца 1990-х и новое прочтение китайской поэмы VI века о девушке Хуа Мулан, надевшей мужское платье и отправившейся на войну вместо своего больного отца.

"Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" к выходу фильма Disney "Мулан". Приобрести их можно с 10 сентября в сувенирных магазинах метрополитена, в витринах на стойках "Живое общение", а также в интернет-магазине по адресу shop.mosmetro.ru", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что тематические "Тройки" доступны в семи индивидуальных вариантах дизайна. На них размещены иллюстрации и фото Мулан - главной героини фильма. Каждый вариант брендированных "Троек" выпущен тиражом в 3 тыс. экземпляров.

"В сувенирных магазинах Московского метрополитена можно приобрести карты, брелоки и кольца "Тройка", а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другую сувенирную продукцию. Сувенирные витрины впервые появились на стойках "Живое общение" Московского метрополитена в декабре 2016 года, а в 2017 году флагманские магазины сувенирной продукции метрополитена открылись на станциях "Маяковская" и "Трубная". В мае 2020 года московский метрополитен открыл интернет-магазин сувениров", - заключили в пресс-службе.