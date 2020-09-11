Бесплатные кинопоказы начнутся в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ с 12 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Кинопоказы и лекции о космосе будут проводить с 12 сентября в центре "Космонавтика и авиация" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ВДНХ.

"В сентябре посетителей центра "Космонавтика и авиация" ожидает разнообразная познавательная программа. Здесь пройдут лекции об исследовании Марса и строительстве МКС, а также показы советских кинохитов о космосе и их обсуждение с экспертами в области космонавтики. Участие в мероприятиях и вход в экспозицию центра бесплатные при условии предварительной регистрации", - пояснили в пресс-службе.

Так, например, 12 сентября в 15:00 при поддержке Госфильмофонда России и Министерства культуры РФ состоится показ советского научно-фантастического фильма 1980 года "Через тернии к звездам". Вместе с героями фильма зрителей ждут космическое путешествие, полное неожиданных поворотов, и встречи с инопланетянами.

"А 19 сентября в 16:00 в центре "Космонавтика и авиация" покажут художественный фильм 1957 года "Дорога к звездам". Картина состоит из двух смысловых частей. Первая рассказывает о жизни и научных прорывах основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. А во второй части показаны первый в мире полет человека в космос и первая экспедиция на Луну", - пояснили в пресс-службе.

Также 19 сентября в 18:00 поклонников исследований других планет приглашают на лекцию "Марсоходы - покорители Красной планеты". Все лекции состоятся в лектории "Кулибин Про" центра "Космонавтика и авиация".