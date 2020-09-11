Более 900 москвичей не внесли результаты тестов на коронавирус после прилета из-за границы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 900 москвичей после возвращения из-за границы не внесли на портал госуслуг в течение трех дней результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Внесение данных взяли под контроль специалисты управления Роспотребнадзора по Москве, сообщается на сайте ведомства.

"С 1 августа 2020 года за границей побывало более 100 тыс. москвичей. При сверке анкет, заполненных на борту воздушного судна с данными ЕПГУ (Единого портала госусгул), установлено, что около 1% граждан не внесли результаты тестирования в течение трех дней после прилета. В настоящее время управление ведет административное производство в отношении 942 граждан, направлено 578 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, составлено 364 протокола по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в связи с тем, что принятие решений по таким протоколам входит в компетенцию суда, административные материалы направлены в районные суды.

Управление Роспотребнадзора по Москве напомнило прибывающим из-за границы жителям о необходимости исполнения требований законодательства и внесения результатов тестов на портал госуслуг в течение трех дней после прибытия регулярными авиарейсами из зарубежных стран.

"В соответствии с частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей", - пояснили в ведомстве, добавив, что размер штрафа может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, если эти действия повлекли причинение вреда здоровью другого человека.