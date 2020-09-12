Программисты Java, 1C и PHP третий год являются самыми востребованными в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Самыми востребованными профессиями в Москве третий год подряд остаются программисты Java, 1C и PHP. При этом количество вакансий для программистов в городе за последний год выросло на 14%, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"По данным аналитиков ДИТ, свыше 6,5 тыс. актуальных вакансий доступно для программистов в Москве в сентябре этого года, что составляет почти треть (27%) всех вакансий в городской ИКТ-сфере. Наиболее востребованными на столичном рынке труда вот уже третий год являются программисты Java, 1C и PHP", - сообщили в пресс-службе.

Также, по данным аналитиков ДИТ, количество вакансий для программистов в Москве за год выросло на 14%. Наибольшее число предложений - 45% - доступны в IT и телеком-компаниях, 14% - в финансовом секторе, 9% - в предприятиях розничной торговли и 7% - в компаниях, предоставляющих услуги для бизнеса. Остальные вакансии приходятся на другие сферы городского хозяйства.

"В Москве сосредоточен большой потенциал для профессиональной реализации программистов: здесь находятся крупнейшие IT-компании, реализуются ключевые для страны инновационные проекты, а цифровизация проникла во все сферы жизни. Ежедневно сотни электронных услуг и сервисов помогают жителям и бизнесу решать важные вопросы в удобном формате и в любое время. Все это было бы невозможно без программистов. Город продолжает развиваться и внедрять новые технологии, поэтому потребность в квалифицированных специалистах будет только расти", - считает министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметили в департаменте, большое число работодателей ищут программистов C#, JavaScript и инженеров-программистов. Растет количество предложений для программистов Python (рост на 3% в сентябре 2020 года), Android (на 18%) и iOS (на 7%). А наиболее высокооплачиваемым среди них, по данным на сентябрь 2020 года, являются программисты iOS, Ruby, Java и JavaScript.

"В сентябре 2020 года много вакансий для IT-специалистов размещали такие компании, как Яндекс, Сбербанк, Mail.ru Group, ЦИАН, Московская Биржа, Авито, а также новые технологические стартапы. Как отмечают в ДИТ, уже сегодня, с расширением области применения технологий, на московском рынке труда появляются новые интересные вакансии для IT-специалистов. Так, например, можно встретить вакансии для программистов, специализирующихся на создании беспилотного транспорта, компьютерного зрения и обработки изображений, искусственного интеллекта в медицине и других сферах", - рассказали в пресс-службе.

Мировые тенденции развития отрасли

"В мировых рейтингах языков программирования наиболее востребованными на данный момент считаются Python, Java, JavaScript, PHP. Рост спроса у работодателей также наблюдается на знание таких программных языков, как Ruby, Go, Dart и другие. Вместе с тем, появляются совершенно новые и пока еще редкие языки", - рассказали в департаменте.

Так, в июне 2020 года на международной конференции по разработке языков программирования (International Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI) в Лондоне был представлен новый язык программирования Armada, созданный в коллаборации сотрудников университетов Карнеги-Мэллон, Мичигана, Йельского университета, исследовательского центра Microsoft и других организаций. Armada призван обеспечить доказуемо корректную работу кода с точки зрения математики и логики, отметили в пресс-службе.

"В 2020 году мировая ИТ-отрасль была так же подвержена кризису, как и экономика в целом, но за счет общей тенденции к переходу в онлайн, растущей автоматизации ИТ-компании быстрее восстанавливаются и подвержены меньшим рискам. По прогнозам ДИТ, в ближайшие несколько лет в IT-сфере усилятся тенденции к роботизации, удаленному взаимодействию и использованию искусственного интеллекта. Будущее, по мнению аналитиков, также за платформенными бизнес-моделями, которые будут трансформировать отрасли экономики и социальной сферы", - заключили в пресс-службе.

День программиста

Профессиональный праздник программистов был учрежден в 2009 году. Он отмечается в 256-й день года - по количеству значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.

Инициатива учредить День программиста в России принадлежит сотруднику компании "Параллельные технологии" Валентину Балту. А первым программистом принято считать математика Аду Августу Лавлейс, дочь английского поэта Джорджа Байрона, которая в 1843 году создала программу для аналитической машины своего коллеги Чарльза Бэббиджа.