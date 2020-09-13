В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода с прояснениями и до 20 градусов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 10 градусов. В Подмосковье во вторник термометр покажет от 16 до 21 градусов тепла. В ночь на понедельник температура в Московской области может опуститься до плюс 7 градусов.

По сообщению синоптиков, в столице ожидается юго-западный ветер со скоростью 12-17 м/с, который затем сменит направление на северо-западное.

Атмосферное давление в регионе составит около 748 мм ртутного столба.