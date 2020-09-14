Итоговая явка на довыборах муниципальных депутатов в Москве превысила 22%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - составила 22,6%. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"По подсчетам Общественного штаба, итоговая явка составила 22,6%", - сказал Венедиктов.

Принять участие в дополнительных выборах муниципальных депутатов в столице в этом году могли москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. Всего проголосовать могли около 68 тыс. жителей столицы. В муниципальные депутаты двух округов Москвы, в каждом из которых дополнительно выбирали 2 депутатов, были выдвинуты 26 кандидатов.