Облачная погода, небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве 14 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 7 градусов. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.