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Облачная погода, небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве 14 сентября

Ветер западного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 7-12 м/с

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 7 градусов. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.

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