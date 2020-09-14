Победителями премии "Новатор Москвы" стали 15 проектов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 480 заявок на премию "Новатор Москвы" было подано в этом году, из них 15 проектов стали победителями. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в 2019 году власти учредили премию "Новатор Москвы" для поощрения авторов новых технологий и продуктов, которые меняют к лучшему жизнь города и горожан. Было выбрано пять приоритетных направлений - медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и информационные технологии, транспорт, городская среда и энергетика. В конкурсе предложили принять участие всем желающим изобретателям.

"Сбор заявок на участие в конкурсе проходил в самые трудные месяцы пандемии. И, конечно, были сомнения, до инноваций ли всем нам сейчас. Но в итоге оказалось все ровно наоборот. Пандемия не остановила творческую мысль и не отбила желание творить и продвигать свои идеи у новаторов Москвы. На конкурс было подано 483 заявки. После нескольких месяцев тщательного отбора до финала дошли авторы 30 оригинальных идей. Победителями стали 15 проектов. Среди них не только патенты (номинация "Проект будущего") и стартапы ("Меняющие реальность"), но и серийная продукция, которая уже нашла своего покупателя ("Лидеры инноваций")", - написал мэр.

Он добавил, что одним из победителей стала электрическая приставка для инвалидных колясок. Механические инвалидные коляски удобны и практичны, но на них сложно проехать больше 3-5 км в день, электрические коляски обеспечивают гораздо большую мобильность, но они очень тяжелые и дорогие, и решением может стать легкая электрическая приставка UNAwheel Mini для механических инвалидных колясок, разработанная командой под руководством Николая Юдина.

Еще одна разработка, отмеченная мэром, - "НейроЧат" Наталии Галкиной, Александра Каплана и Алеси Чичинкиной. "НейроЧат" - это система взаимодействия между человеком и компьютером, созданная для людей с ограничениями речи и движений. Аппаратно-программный комплекс состоит из беспроводной нейрогарнитуры, которая надевается на голову пользователя и соединяется с компьютером по Wi-Fi. Концентрируя свое внимание на объекте на экране компьютера, пациент отдает команды силой мысли - без помощи голоса и рук <…> Разработка применяется в 70 российских медицинских учреждениях, включая 10 клиник Москвы", - добавил Собянин.