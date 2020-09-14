Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве

"Ситуация достаточно стабильна. На примере Москвы могу сказать, что количество пневмоний за последнюю неделю стало чуть меньше, чем в предыдущую, на 4%. Количество госпитализаций - на 3% ниже. Стабильна ситуация и по количеству тяжелых больных и тех кто находится у нас на ИВЛ, а процент выявляемости в Москве составляет примерно 1,5%", - сказал Собянин.

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы уверены, что в столице ситуация с коронавирусной инфекцией стабильна. На данный момент процент выявления новых случаев составляет примерно 1,5%, заявил в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса мэр столицы Сергей Собянин.

"По сравнению с июлем ситуация с выявляемостью в Москве стала даже лучше, чем была", - добавил мэр.

Тестирование на коронавирус

Власти Москвы увеличили объем ПЦР-тестирований на коронавирус до 60 тыс. в сутки, а ИФА-исследований на антитела к инфекции - до почти 50 тыс.

"Очень важна своевременная выявляемость коронавируса. Тестирования нужно максимально расширять, чтобы мы на первых стадиях заболевания видели больного и начинали с ним работать. На сегодняшний день мы нарастили объем ПЦР-исследований в сутки до 60 тыс., и около 50 тыс. - ИФА-тестов. В целом у нас общий объем доходит до 100-110 тыс. в сутки. Это самые большие объемы, которые делают города", - сказал Собянин.

Ранее в сутки проводилось порядка 80 тыс. исследований на коронавирус. В городе можно бесплатно записаться на оба вида тестирования. На базе городских поликлиник в конце мая были открыты 30 пунктов забора крови для проведения анализа на антитела к коронавирусу. По предварительной записи может прийти любой желающий, имеющий московский полис обязательного медицинского страхования.

С 16 июля у москвичей появилась возможность пройти бесплатное тестирование по методу ПЦР (полимеразная цепная реакция). Пункты забора биоматериала (мазок из носа и ротоглотки) для анализа были открыты в 207 городских поликлиниках. Результаты горожане смогут посмотреть в своей электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Они попадают в карту в течение трех дней с момента сдачи анализа.

По словам мэра столицы, в городе свободны примерно 60% коек для пациентов с коронавирусом. "Очень важна готовность медицинской системы, коечного фонда. На сегодняшний день в Москве около 60% от всего объема зарезервированных коек свободно", - сказал он.

Мэр отметил, что этот показатель контролируется вместе с Минздравом. "И работаем над методиками лечения", - добавил он.

На испытания вакцины от коронавируса в Москве записались на 10 тыс. человек больше, чем необходимо. Всего планировалось записать 40 тыс. человек.

"Москва участвует в дополнительных пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса. Должен сказать, что москвичи очень активно откликнулись на призыв участвовать в этих исследованиях. У нас необходимо провести исследования на 40 тыс., а записалось уже более 50 тыс.", - сказал Собянин.

Вакцинация от гриппа

Около 800 тыс. москвичей сделали прививки за две недели вакцинации против гриппа.

"Мы уже запустили огромную систему вакцинации от гриппа. Уже за две прошедшие недели привито около 800 тыс. человек", - сказал Собянин.

Он отметил, что всего в Москве планируется привить от гриппа более 6 млн человек.

Сейчас в столице работают 54 прививочные точки в четырех центрах госуслуг "Мои документы", около 38 станций метро, двух станций МЦК и двух железнодорожных платформ. Жителей города осматривают перед прививкой, возможные противопоказания определяет врач. После вакцинации выдают сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Как считают эксперты, вакцинация - самый безопасный и эффективный способ защититься от гриппа и его осложнений. Через две недели после введения вакцины проявляется эффект от прививки, он длится около года. Любой человек старше 18 лет может сделать прививку в мобильных пунктах вне зависимости от места регистрации. Нужно иметь с собой только паспорт. При этом беременные могут сделать прививку только в поликлиниках, а лица до 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 271 793 случая заражения, из них 696 за последние сутки. Выздоровели 230 397 человек, умерли 4 993. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 824.

В новость внесены изменения (15:45 мск) - добавлена информация по тексту.