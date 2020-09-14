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Судья по делам участников несанкционированной акции в Москве возглавит Дорогомиловский суд

До этого Мария Сизинцева состояла в должности судьи Тверского районного суда

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Судья Мария Сизинцева, рассматривавшая дела в отношении участников несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве, назначена указом президента РФ на должность председателя Дорогомиловского районного суда столицы. Информация об этом содержится в тексте указа, опубликованном в понедельник.

"Назначить на шестилетний срок полномочий в городе Москве председателем Дорогомиловского районного суда Сизинцеву Марию Владимировну", - говорится в указе.

До назначения Сизинцева состояла в должности судьи Тверского районного суда, ею был рассмотрен ряд уголовных дел по несанкционированной акции протеста 27 июля 2019 года. Так, Сизинцева приговорила к трем годам колонии по обвинению в насилии к сотруднику Росгвардии Кирилла Жукова.

Приговор от Сизинцевой в виде штрафа в 120 тысяч рублей получил Павел Новиков за то, что он ударил пластиковой бутылкой с водой по шлему полицейского, который задерживал другого протестующего. Также Сизинцева вернула в прокуратуру для устранения нарушений дело участника несанкционированной акции 27 июля Самариддина Раджабова.

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